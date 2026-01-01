Може ли изкуственият интелект да имитира човешката емоция? Възможно ли е да замени певците, композиторите, музикантите? Световноизвестното сопрано Соня Йончева си партнира с диригента Франческо Иван Чампа и оркестъра на опера „Карло Феличе” в Генуа, за да докажат, че дори новите технологии да са все по-осезаема част в ежедневието ни и от света на креативните индустрии, то автентичността на партитурите, на гласа и на изпълнението винаги ще си останат изконно човешки. За целта тя е избрала репертоар от едни от най-големите шедьоври на майсторите на белкантото – Белини и Доницети.

Произходът на заглавието ĪCŌN от латински значи „портрет” – с него Йончева ни кани да се вгледаме в собствения си образ на кръстопътя между миналото и бъдещето. Нейното послание е, че операта, в частност белкантото, не принадлежи нито само на епохата на ранния Романтизъм, нито пък на тази на късната технологична революция, а че е вечна, извън времето и пространството – каквито са и универсалните човешки емоции на обич, тъга, загуба, копнеж, тревога, надежда, които тя отразява и които винаги са съпътствали хората, включително във времената на големи обществени разломи, на каквито сме свидетели днес.

За новия си проект българското сопрано със световна кариера е избрала иновативен подход: всяка от ариите ще се появява първо ексклузивно в YouTube канала на Соня Йончева под формата на видео разказ за различни значими теми на нашето време, претворени чрез безценния завет на майсторите на белкантото. Това ще са своеобразни епизоди от големия обществен разговор за съвремието ни чрез вдъхновението на класическата музика. Всеки един от видео-синглите ще бъде създаден с помощта на изкуствен интелект (зад който обаче стои екип от професионалисти) и така се отваря пространство за диалог между новите технологии и изкуството в режим на съжителство, а не на конкуренция.

Първият сингъл се очаква да се появи другата седмица, след завръщането на Соня Йончева от церемонията по връчване на наградите „Оскар” в Лос Анджелис. Следете тук: https://www.youtube.com/@TheShlupy/videos .

Йончева припомня и за своите два най-големи проекта в България тази година, които наблягат именно на виталността и еуфорията на това артистите и публиката да съпреживяват заедно раждането и пресъздаването на изкуство в реално време – и кани почитателите си и всички ценители на класическата музика да посетят: първите по рода си „Тракийски награди за класическа музика” на 23 юни на Античен театър Пловдив ( https://bit.ly/4l115pm ), както и най-мащабната досега „Гала в София” 2026 на 25-27 август на пл. „Св. Александър Невски” ( https://www.kupibileti.bg/bg/category/167 ).

За SY11 Events:

Соня Йончева създава продуцентската си компания SY11 Events през 2020 година. Мисията на оперната прима и нейния екип е да реализират разнообразни проекти и събития в областта на изкуството и да ги поднасят по нов начин, привличайки разнородни откъм интереси и възраст аудитории. Големите проекти, осъществени от SY11 до момента, включват: галата „Завръщане” в Пловдив (2020 г.), „Гала в София” (2021 г.), книгата „Петнадесет огледала” (2023 г.), албумът „Куртизанката” (2023 г.), рециталният цикъл „Съкровени гласове” сезон 1 и 2 (2023-2025 г.), списанието „Български Артист” (2024 - 2026 г.), компактдискът „Жорж” (2025 г.), „Гала в София” (2025 г.), световният оперен конкурс „Опералия” (2025 г.). Големите акценти на продуцентската дейност на Соня Йончева в България през 2026 г. са: аудиовизуалният проект ĪCŌN, сп. „Български Артист”, „Тракийски награди за класическа музика”, „Гала в София” 2026. Очакваме ви!