В последните пет години Варненският драматичен театър успя от сериозен регионален културен център да стане национален.

Това каза на празненството по повод 105-годишината на институцията директорката Даниела Димова. По думите ѝ трупата е гостувала в над двеста български града с представленията „Под игото“, „Време разделно“ и „Тютюн“ и аплодисментите на публиката правят тетатъра фактор от национално значение.

БТА

"Пожелаваме си в следващите пет години да станем трупа и с европейско признание", добави тя. Днес празнуваме 105-годишнината от уредяването на първата професионална театрална трупа във Варна, припомни Димова.

Първият камък на красивата сграда е положен през 1912 г., в първия мандат на кмета Иван Церов, който на изборите обещава, че ще построи театър ако гражданите гласуват за него. През 1920 г. Общинският съвет възлага на актьора, режисьор и общественик Стоян Бъчваров да сформира първата професионална трупа, каза още директорката.

БТА

"Преди 105 години управниците на Варна са осъзнали необходимостта от култура, както и че не може европейски град да няма своя културен център. Имало е държавници, които са считали, че това е техен приоритет и трябва и днес всички граждани да са им благодарни", посочи на празника артистичният директор на Драматичния театър „Стоян Бъчваров“ Веселина Михалкова.

Тя поднесе цветя на паметника на Иван Церов, който се намира на площада пред сградата на театъра. След това присъстващите от трупата пуснаха в небето 105 балона като символ на изминалите години - с благодарност към миналото и с вяра и вдъхновение за бъдещето. Викове „Да живее театърът!“ също полетяха нагоре.

БТА

Празникът на Варненския драматичен театър продължава в 19:00 часа, когато на сцената ще се играе постановката „Време разделно“ по мотиви от романа на Антон Дончев, в драматургичен вариант Юрий Дачев и с режисьор Бина Харалампиева.

Стоян Бъчваров сформира първия Варненски общински театър през 1921 г. Като директор-режисьор той успява да създаде модерен градски театър с разнообразен репертоар, припомнят още от трупата. На 12 март 1921 г. с пиесата „Инстинктът” от Анри Кестмекер се открива първият сезон. Спектаклите се играят в зала „Съединение” - сега сцена „Филиал“.

БТА

През 1927 г. варненската общественост възобновява идеята на кмета Иван Церов от 1912 г. за построяването на нова театрална сграда, като подпомага финансово започнатия още през 1912 г., но изоставен заради войните, строеж по проект на големия български архитект Никола Лазаров.

Гражданите участват в дарителска кампания за доизграждане на театралната сграда, като прибавят по един златен лев към всеки закупен хляб, билет за кино, градско увеселение, плаж или концерт.

БТА

За по-малко от месец се събират един милион лева, общината взема допълнителни заеми и строежът потръгва. На 29 октомври 1932 г., в издигнатата театрална сграда, Общинската театрална трупа открива новия сезон с „Боряна” от Йордан Йовков, постановка на Стоян Бъчваров.