„Не може едно правителство и един парламент, който след една седмица ще бъде разпуснат, да взима геополитически завои в последната минута“, това заяви Габриел Вълков от БСП.

Няма как, парламент с ниско обществено доверие да взима такива решения, категоричен е той.

„За БСП мирът е основна ценност. Точно заради това, днес на заседание на Комисията по външна политика решихме да саботираме заседанието. Участието в подобен съвет за мир, не е начинът да бъде постигнат мирът в световен мащаб. Виждате войната в Иран и всеки ден умират хора, там и на други места по света. Това е много голям проблем“, заяви той.

По думите му, вдигането на цената на петрола вдига цените на всяка услуга и стока в целия свят. „Участието в подобни съвети не е решение на този проблем“, смята той.

Припомняме, че по-рано стана ясно, че Комисията по външна политика не събра кворум да заседава в дадената почивка на парламента, затова председателят ѝ Йорданка Фандъкова обяви, че свиква депутатите 10 минути след края на пленарното заседание.

БТА

В дневния ред е предвиден проектът на решение, внесен в сряда от парламентарната група "ДПС-Ново начало" и свързан с присъединяването на България към Съвета за мир. С проекта се задължава Министерският съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Борда за мир. От "ДПС-Ново начало" казаха още, че с това решение парламентът, в изпълнение на конституционните си правомощия, ще се произнесе относно членството на България в Борда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, за което според партията няма алтернатива.

За присъединяването на страната ни към Съвета за мир под патронажа на Съединените американски щати и президента Тръмп съобщи министър-председателят в оставка Росен Желязков на 22 януари.