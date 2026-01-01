Астрономическото явление „Синя Луна“ бе наблюдавано тази нощ в небето над гръцката столица Атина и околностите ѝ, съобщиха гръцки медии.
a blue moon in the "blue lips" mv, and it was released on may 31st, the same day there's a blue moon later tonight... that's actually insane timing. pic.twitter.com/XoU5SRAdF3— ㅇㅅㅎ (@hyeonieverse) May 30, 2026
Явлението бе наблюдавано от жители и туристи, както и е документирано от фотографи от различни гледни точки, включително и над някои от археологическите забележителности, се посочва в информацията, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.
HELLO, JUNE. PLEASE BE NICE 🌕💙— GMA News (@gmanews) June 1, 2026
A full moon known as the "Blue Moon" rises behind the Temple of Poseidon, in Cape Sounion, near Athens, Greece on May 31, 2026.
COURTESY: Louiza Vradi/Reuters
Visit https://t.co/KsDi9LL1K5 for more updates. pic.twitter.com/cO3AWXSmL8
Гръцкото издание „То Вима“ отбелязва в материал по темата, че терминът „Синя Луна“ не означава, че Луната действително и буквално изглежда със син цвят. Изданието припомня, че терминът се използва за второто пълнолуние в рамките на един календарен месец – сравнително рядко астрономическо явление, което се наблюдава веднъж на около две до три години.