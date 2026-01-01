55-годишна жена стана жертва на онлайн измама за бързо забогатяване в Кюстендилско, съобщиха от полциията.

В края на миналата седмица жената от село Мала Фуча е подала сигнал, че е била въведена в заблуждение и й е нанесена щета в размер на 11336 евро - 10000 евро от тази сума са кредит на нейно име за времето от февруари до март.

Схема за „бързо забогатяване“: 84-годишен мъж стана жерва на инвестиционна измама

Жената е попаднала на интернет реклама за бързо забогатяване, свързала се с организатора на „играта“ и спазила указанията да си инсталира он лайн банкиране и препоръчано приложение, последвали преводи и контакти, докато не ѝ се обадили от банката, че не обслужва кредита си.

Така разбрала, че чрез инсталирането на приложението е дала възможност на измамниците да ползват личните ѝ данни, пароли и банкови сметки и да изтеглят кредит на нейно име.

За случая е уведомена прокуратурата и се води разследване.