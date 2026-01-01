Комарите не са просто досаден летен проблем. При кучетата те могат да пренасят дирофилариоза – сериозно паразитно заболяване, познато още като „сърдечен червей“. То се причинява от паразита Dirofilaria immitis, който се развива в организма на животното и може да засегне белите дробове, сърцето и кръвоносните съдове.

Заразяването става при ухапване от комар. Насекомото пренася микроскопични ларви от заразено животно към здраво куче. След това паразитите постепенно се развиват в организма, като процесът може да продължи с месеци. Именно това прави заболяването коварно – в началото често няма видими симптоми.

При по-напреднала инфекция могат да се появят кашлица, лесна умора, задух, отслабване, нежелание за движение, припадъци или признаци на сърдечна недостатъчност. В тежки случаи заболяването може да бъде животозастрашаващо.

Специалистите предупреждават, че рискът не е ограничен само до екзотични или далечни страни. Дирофилариозата се среща в Южна и Източна Европа, а по-топлото време и по-дългият сезон на комарите създават условия за по-лесно разпространение на заболяването.

Най-важното за стопаните е профилактиката. Тя включва редовна защита срещу комари и паразити, профилактични препарати, назначени от ветеринарен лекар, както и периодични тестове, особено при кучета, които живеят навън, пътуват често или са в райони с много комари.

Ветеринарните лекари съветват собствениците да не дават лекарства „на своя глава“, защото профилактиката и лечението зависят от състоянието на животното, теглото, възрастта и евентуалното наличие на вече съществуваща инфекция.

Макар заболяването да звучи плашещо, добрата новина е, че дирофилариозата може да бъде предотвратена. Ранното изследване и редовната профилактика са най-сигурният начин кучето да бъде защитено.