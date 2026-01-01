37-годишен мъж е задържан след инцидент в старозагорското село Мъдрец, при който 51-годишна жена е пострадала и е настанена в болница, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден в Районното управление в Гълъбово на 30 май в 04:16 часа от 23-годишна жена. Тя съобщила, че около 04:00 часа четирима души са влезли в дома ѝ, а един от тях е блъснал майка ѝ и я е съборил на земята.

Пострадалата 51-годишна жена е транспортирана и настанена за лечение в болница в Стара Загора. По информация на полицията няма опасност за живота ѝ.

В хода на проведените оперативно-издирвателни действия служителите на реда са установили, че в жилището са влезли трима мъже на 37, 22 и 19 години, както и 20-годишна жена. Разследването е показало, че по време на възникнал скандал 37-годишният мъж е блъснал 51-годишната жена.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда и за противозаконно влизане в чуждо жилище. Разследването се води под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.