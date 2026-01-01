Спасителни екипи откриха и изведоха невредими две туристки, които са изпаднали в затруднение през нощта в заснежените части на планината Олимп, съобщи гръцката противопожарна служба.

Новият инцидент на най-високата планина в Гърция идва само дни след като испански алпинист загина при опит да достигне върха в снежни условия, пише в. „Катимерини“.

Общо осем служители на противопожарната служба участваха в нощната спасителна операция, проведена в неделя и понеделник. Двете жени на 21 и 24 години са се отклонили от маршрута си в района на Приония над село Литохоро, откъдето започва един от основните пътища към по-високите части на планината.

Макар през по-голямата част от годината Олимп да е леснодостъпен и предпочитана дестинация за неопитни туристи и катерачи, преходите и алпинизмът там изискват внимание, добра подготовка и уважение към планината. През последните години на Олимп са регистрирани няколко смъртни случая.

На 20 май 25-годишен испанец беше обявен за издирване, след като пое към връх Митикас - най-високия връх в Гърция с височина 2917 метра. Тялото му беше открито няколко дни по-късно.