Тяло на жена е извадено от морето край плаж „Олимпийски надежди" в района на Несебър, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Сигналът за давещ се човек е постъпил в Районно управление – Несебър около 20.30 часа на 31 май. Изваденото тяло е било без признаци на живот. Самоличността на жената към момента се установява.

При огледа на мястото не са открити видими следи от насилие. На пясъка са намерени плажна чанта, летни дрехи и принадлежности, за които се предполага, че принадлежат на пострадалата.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина" към Унивирситетската многопофилна болница за активно лечение – Бургас.