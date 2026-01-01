Чува се бръмчене, вихрушка от прах и след миг – мощен взрив. Десетки километри от фронта украински военни управляват роботи камикадзе от подземен команден център. Без нито един войник на място, шест безпилотни машини атакуват руски позиции в Източна Украйна.

Руснаците вече наричат тези роботи „тихата смърт“. Те могат да бъдат чути едва когато се приближат на няколко метра – често твърде късно, за да се реагира.

Безпилотната армия на Киев

Изправена пред недостиг на личен състав и продължителна война, Украйна все повече разчита на роботи, дронове и дистанционно управлявани системи. Според украински военни една серия от 164 роботизирани атаки е постигнала ефект, за който иначе биха били необходими около 2300 войници.

„Ако имахме тази техника по-рано, много повече мои другари щяха да оцелеят“, казва заместник-командирът с позивна Бар.

Технологиите заменят пехотата

На фронта роботите вече изпълняват задачи, които доскоро бяха работа на пехотата – атакуват позиции, доставят боеприпаси и евакуират ранени.

Някои машини са оборудвани с тежки картечници и могат да останат скрити с дни, без да се нуждаят от храна, вода или почивка.

„Когато разположихме робот срещу врага, те просто изпаднаха в паника“, разказва оператор с позивна Сайбър.

Новите герои на войната

Зад машините стоят млади инженери и програмисти. Сред тях е 22-годишната Гора, специалист по вграден хардуер и софтуер.

„Ключът не са самите машини, а хората, които създават връзката между тях и операторите“, казва тя.

Според украинските военни успехът на новите технологии зависи не само от оборудването, но и от способността за бърза адаптация на бойното поле.

Цената на войната

Въпреки технологичния напредък, недостигът на войници остава сериозен проблем. Двама бойци от 24-та механизирана бригада разказват, че са прекарали близо година без ротация на фронтовата линия.

„Единственото, което ме държеше, бяха децата ми и жена ми“, споделя един от тях след повече от 340 дни в окопите.