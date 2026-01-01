Чува се бръмчене, вихрушка от прах и след миг – мощен взрив. Десетки километри от фронта украински военни управляват роботи камикадзе от подземен команден център. Без нито един войник на място, шест безпилотни машини атакуват руски позиции в Източна Украйна.
Руснаците вече наричат тези роботи „тихата смърт“. Те могат да бъдат чути едва когато се приближат на няколко метра – често твърде късно, за да се реагира.
Безпилотната армия на Киев
Изправена пред недостиг на личен състав и продължителна война, Украйна все повече разчита на роботи, дронове и дистанционно управлявани системи. Според украински военни една серия от 164 роботизирани атаки е постигнала ефект, за който иначе биха били необходими около 2300 войници.
„Ако имахме тази техника по-рано, много повече мои другари щяха да оцелеят“, казва заместник-командирът с позивна Бар.
Технологиите заменят пехотата
На фронта роботите вече изпълняват задачи, които доскоро бяха работа на пехотата – атакуват позиции, доставят боеприпаси и евакуират ранени.
Някои машини са оборудвани с тежки картечници и могат да останат скрити с дни, без да се нуждаят от храна, вода или почивка.
„Когато разположихме робот срещу врага, те просто изпаднаха в паника“, разказва оператор с позивна Сайбър.
Новите герои на войната
Зад машините стоят млади инженери и програмисти. Сред тях е 22-годишната Гора, специалист по вграден хардуер и софтуер.
„Ключът не са самите машини, а хората, които създават връзката между тях и операторите“, казва тя.
Според украинските военни успехът на новите технологии зависи не само от оборудването, но и от способността за бърза адаптация на бойното поле.
Цената на войната
Въпреки технологичния напредък, недостигът на войници остава сериозен проблем. Двама бойци от 24-та механизирана бригада разказват, че са прекарали близо година без ротация на фронтовата линия.
„Единственото, което ме държеше, бяха децата ми и жена ми“, споделя един от тях след повече от 340 дни в окопите.