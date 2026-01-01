Стилияна Николова спечели титлата на финала на бухалки и сребро на лента на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна. Така тя завършва финалите с три отличия, след като стана и втора на топка.

Българската грация представи много силно съчетанието си с бухалки. Тя получи от съдиите 29.750 точки (13.4 трудност, 8.200 изпълнение, 8.200 артистичност, 0.050 наказание) и стана за втора поредна година европейска шампионка на този уред.

Втора се класира Мария Борисова (Русия) с 29.200 точки, а трета е Даниела Муниц (Израел) с 29.200.

На лента Николова взе сребро с 28.750 точки (13.1, 7.950, 7.700). Тя приключва шампионата с пет отличия - отборна титла, злато на финала на бухалки и сребро в многобоя и финалите на топка и лента.

България е европейски отборен шампион по художествена гимнастика при жените

Втората българка Ева Брезалиева също игра стабилно на лента и се класира шеста с 27.000 (11.5, 7.700, 7.800).

Европейска шампионка на лента стана победителката в многобоя Даря Варфоломеев (Германия) с 30.000 точки, а трета е Мария Борисова (Русия) с 28.400.

По-късно днес са финалите на отделните уреди при ансамблите, където България ще участва само на този с пет топки.

До момента България има осем медала от шампионата (четири златни и четири сребърни). Златни отличия взеха Стилияна Николова на финала на бухалки, България в отборната надпревара при жените и при девойките, Сияна Алекова на обръч при девойките, а сребърни - Стилияна Николова в многобоя, на финалите на топка и на лента, както и Деа Емилова на финала на бухалки при девойките.