"Пари Сен Жермен" отново е носител на Шампионска лига. Парижани триумфираха в „турнира на богатите“ за втора поредна година, побеждавайки „Арсенал“ след изпълнение на дузпи. Шампионите на Англия остават без трофей от най-престижния европейски клубен турнир

Срещата на "Пушкаш Арена" в Будапеща завърши при 1:1 в редовното време.

Шампионите на Англия отбелязаха в петата минута, когато Кай Хаверц се разписа с мощен удар от малък ъгъл, но парижани стигнаха до равенството от дузпа в 65-та минута, отсъдена за нарушение на Кристиан Москера срещу Хвича Кварацхелия. Точен от бялата точка беше Усман Дембеле.

При наказателните удари французите надделяха с 4:3.