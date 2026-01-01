ЦСКА спечели Купата на България след изключително драматичен финал срещу "Локомотив Пловдив", решен след инфарктно изпълнение на дузпи. Това съобще Gong.bg.

Сблъсъкът на националния стадион предложи на хилядите фенове по трибуните всичко най-вълнуващо от футболната игра - огромно напрежение, обрати, отменени попадения в последните секунди и решителни спасявания, за да се стигне до финалния триумф на червените.

БТА / Владимир Шоков

Първата част започна с оспорвана игра, като символичните домакини веднага имаха претенции за наказателен удар, след като бранител блъсна Жоел Цварц в наказателното поле. Реферът Гребенчарски прецени, че играта трябва да продължи. Малко след това Ебонг намери Годой на добра позиция, но Риан се намеси с отличен шпагат. Веднага след почивката, в 47-ата минута, "Локомотив Пловдив" успя да изравни резултата, когато Умарбаев центрира отлично от статично положение, а Лукас Риян засече с глава покрай Лапоухов за 1:1. Последваха силни минути за Мартино, който спечели единоборство с Идриз и отправи опасен диагонален изстрел, преминал встрани от лявата греда. Цварц също обстрелва вратата с мощен удар от далечно разстояние.

Изравнителното попадение активизира футболистите на Христо Янев, които в 58-ата минута изпуснаха чиста позиция, след като Пастор излезе сам срещу Милосавлевич, но стражът го отрази с дясната си ръка. Годой също имаше шанс с глава след центриране от фаул, но прати топката над напречната греда. В края на редовното време Анжело Мартино стреля право в ръцете на Милосавлевич. Иту опита атрактивно да прехвърли излезлия напред Лапоухов от центъра, но вратарят се върна навреме. Истинската лудост настъпи в петата минута на добавеното време, когато след добавка на Годой при спасяване срещу Лео Перейра 22 000 червени привърженици избухнаха в радост. След дълго преразглеждане с ВАР обаче голът бе отменен заради игра с ръка.

В продълженията драмата достигна своя връх. Джеймс Ето'о нацели левия стълб зад Милосавлевич с много силен изстрел от въздуха, а пред другата врата Жулиен Лами се озова сам срещу Лапоухов, но прати топката в тялото на беларуския страж. До края на допълнителните минути Факундо Родригес пропусна с глава след корнер, а Цварц нахлу на скорост и стреля мощно, но Лапоухов отново бе на мястото си.

Така финалът трябваше да бъде решен след рулетката на дузпите. Димитър Илиев пропусна първия удар за черно-белите, уцелвайки Лапоухов, а веднага след него Жордао също сгреши за ЦСКА след страхотно спасяване на Милосавлевич. Последваха безапелационни изпълнения за "Локомотив Пловдив" чрез Лукас Риян, Киндриш и Цварц, докато за червените точни бяха Ебонг, Теодор Иванов и Годой. В решителния момент Джеймс Ето'о запази пълно хладнокръвие, прати топката в мрежата и донесе Купата на България в ръцете на ЦСКА.