С решение на Министерския съвет за председател на Националния съвет за хората с увреждания е определен Гълъб Донев - заместник министър-председател и министър на финансите.

Съгласно Закона за хората с увреждания за осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политиката за правата на хората с увреждания към Министерския съвет е създаден Национален съвет за хората с увреждания.

Той е консултативен орган, в който участват представители на държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в България.