Голям пожар избухна в кравеферма в Монтанско, съобщиха от полицията. Сигналът за огъня е подаден на 18 май вечерта в село Сливовик.

Унищожени са два тона зърно, складова постройка - 900 кв., животни - телета - три броя, фургон - един брой, домашно имущество за един брой домакинство, оборудване за мандра - един рой, фуражомелка - един брой., лични документи - седем броя..

Голям пожар избухна в автоморга в Индустриалната зона на Пловдив (СНИМКИ/ВИДЕО)

Спасени са автомобил, трактори, балирачка, крави и телета - 75. Няма пострадали хора.

Предполагаема причина е късо съединение.