Китайският лидер Си Дзинпин определи отношенията с Русия като сила на „стабилност сред хаоса“ по време на срещата си с Владимир Путин в Пекин в сряда. Това се случва само дни след като Си прие президента Доналд Тръмп за знакова среща на върха между САЩ и Китай.

Китайският лидер намекна за нарастващото международно напрежение и отправи завоалирана критика към Съединените щати по време на разговорите с Путин в Голямата зала на народа. Срещите поставиха началото на приблизително 24-часовото държавно посещение на руския президент в китайската столица.

„Международната ситуация е белязана от преплитащи се сътресения и промени, докато едностранните хегемонистични тенденции се засилват“, заяви Си, използвайки характерната за Пекин реторика срещу това, което Китай възприема като прекомерно влияние на американската външна политика.

Според китайските държавни медии Си е подчертал, че в тази обстановка Китай и Русия трябва да задълбочат своите „конструктивни, стратегически стабилни отношения“.

Китайският лидер засегна и конфликта между САЩ, Израел и Иран, като заяви, че „бързото прекратяване“ на военните действия би помогнало за ограничаване на сътресенията в енергийните доставки, веригите за доставки и международната търговия.

„Пълното прекратяване на войната не търпи отлагане, възобновяването на бойните действия е още по-нежелателно, а продължаването на преговорите е особено важно“, каза Си.

Путин, чиито сили продължават войната в Украйна, прави своето 25-о официално посещение в Китай за четвърт век начело на Русия. Това е и първото му посещение в страната след избухването на новото напрежение в Близкия изток.

През последните години Си Дзинпин и Владимир Путин значително засилиха сътрудничеството между Китай и Русия в сферите на търговията, дипломацията и сигурността. Основен двигател за това са общите им противоречия със САЩ и стремежът им към промяна на международния ред, който според тях е доминиран несправедливо от Запада.

В своето встъпително изказване Путин заяви, че отношенията между Москва и Пекин са достигнали „безпрецедентно високо ниво“ и представляват един от „основните стабилизиращи фактори на международната сцена“.

Руският президент подчерта и близките си лични отношения със Си. Той използва китайския израз „един ден раздяла се усеща като три години“, за да подчертае близостта помежду им.

Очаква се разговорите между двамата лидери да бъдат насочени към разширяване на партньорството им „без ограничения“, както и към обсъждане на визитата на Тръмп, войната в Украйна и кризата около Иран. Путин посочи, че сред основните теми ще бъдат енергетиката, индустрията, селското стопанство, транспортът и високите технологии.

„На фона на кризата в Близкия изток Русия продължава да изпълнява ролята си на надежден доставчик на ресурси, докато Китай остава отговорен потребител на тези ресурси“, заяви Путин пред Си.

За Си Дзинпин приемането в рамките на няколко дни както на американския, така и на руския лидер – представители на две държави в остро геополитическо противопоставяне – е възможност да затвърди образа на Китай като глобален посредник и влиятелен международен играч.

Церемонията по посрещането на Путин в сряда в Голямата зала на народа носеше всички белези на традиционно държавно посещение – подобно на тази, организирана за Доналд Тръмп седмица по-рано.

Си и група висши китайски представители приветстваха руския президент, след което двамата лидери застанаха рамо до рамо по време на тържествена церемония с оръдеен салют, военен оркестър и развяващи се руски и китайски знамена.

Деца размахваха знаменца и цветя, докато лидерите преминаваха покрай тях – детайл от церемонията, който бе използван и при посещението на Тръмп.

Посланието на Пекин изглежда ясно: въпреки променящите се отношения със САЩ, Китай и Русия демонстрират все по-тясно стратегическо партньорство.

Очаква се Москва и Пекин да подчертаят и стремежа си към нов модел на международни отношения – такъв, при който Съединените щати вече не са единствената доминираща световна сила.

Въпреки демонстрираната близост и тържествената атмосфера, Путин пристига в Пекин в значително по-слаба позиция в сравнение с последното си посещение през септември.