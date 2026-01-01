Днес в Софийския градски съд продължава делото срещу бившата полицайка Симона Радева, пише NOVA.

Тя е подсъдима за укриването на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 2022 година на булевард „Черни връх” в София.

Според обвинението във фаталната нощ Радева е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и е влязъл през прозореца в жилището си, след като не е успял да намери ключовете от апартамента.

На първа инстанция Софийският районен съд осъди Радева на пет години затвор.