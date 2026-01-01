Трафикът е интензивен на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове е към 6:00 ч. днес.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. На граничния преход Русе–Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък на мостовото съоръжение. Движението се регулира.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормално е движението на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония и Сърбия.