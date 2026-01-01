Може ли българската сензация в европейската поп-музика Дара да пее на откриването на световното първенство в САЩ след по-малко от месец? Възможно е, ако се осъществи идеята на един от близките до Доналд Тръмп българи зад океана. Професор Йонко Мермерски, който бе личен преводач на Тръмп при срещата му с бившия премиер Бойко Борисов в Белия дом през 2020 година, предложи Дара да пее на откриването на първенството на планетата.

За целта той призова най-големия български футболист Христо Стоичков да разговаря с шефа на световната централа Джани Инфантино да лобира Дара да пее на откриването на турнира, което ще бъде в Лос Анжелис на 11 юни. "Към моя добър приятел - легендарния Христо Стоичков, нека даде едно рамо нашата, българска звезда Дара да открие Световното първенство в САЩ с БАНГАРАНГА, подобно на Шакира през 2010 година в ЮАР. Великане, моля те подшушни на Джани Инфантино, че това е идеален вариант за химн на Мондиал 2026. С енергията на Дараи като песен с такъв заряд БАНГАРАНГА пасва идеално на такъв световен форум", написа Мермерски в личния си профил във Facebook.

Припомняме, че по време на първенството в САЩ, Канада и Мексико, ще се изяват някои от най-големите звезди на световната поп-музика, начело с Мадона и Шакира.

Самият Христо Стоичков бе един от първите, които поздравиха Дара за феноменалния й успех на Евровизия във Виена. "България скандира Дара! Дара! Дара! Ти обедини нацията! Ти си новият голям герой на България! Обичаме те, прегръщаме те и ти благодарим", написа Стоичков минути след като Дара спечели надпреварата