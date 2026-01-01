Кабинетът сяда на масата за разговори за цените на храните. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството търси „германския модел“ – без таван на цените, но с прозрачност в ценообразуването и ограничаване на прекомерните надценки, като предупреди, че държавата разполага и с по-крайни мерки срещу нелоялни практики.

„Темата е ясна - цените на хранителните продукти“, каза министър-председателят Румен Радев преди срещата с представители на търговските вериги, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

„След години на труден диалог аз мисля, че се създават условия да стигнем до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни. Имаме дългосрочен политически хоризонт, имаме ясен мандат - остава да вземем решение“, съобщи премиерът.

По думите му, законите, предложени от „Прогресивна България“, са заимствани от най-добрите европейски практики и най-вече от немското законодателство. „Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия няма таван на цените - така е и при нас, но както в Германия има изсветляване на ценообразуването, така искаме да бъде и при нас. Както в Германия няма прекомерни надценки - така искаме да е и при нас“, категоричен бе Радев.

Според него, българската държава разполага с достатъчно прерогативи срещу търговците, но според Румен Радев това са „крайни мерки“. „Българските граждани заслужават качествени храни и прозрачни процеси на ценообразуване“, допълни той.

Радев обяви, че е готов да чуе абсолютно всички предложения и идеи по темата. Разговорът ще се състои днес в сградата на Министерския съвет от 17 часа.

Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните, допълват от МС.