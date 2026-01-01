Богомил Стоев е назначен за заместник областен управител на Плевен, съобщиха от Областната администрация.

Стоев е роден в Плевен. Висшето си образование завършва във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, където придобива образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „История“, както и образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалностите „Психология“ и „Културно-историческо наследство в България и Русия“. Има завършена специализация по „Консултативна психология“.

Професионалният му опит е свързан с дейности в сферата на психологическото консултиране, обучителните програми, груповата работа и провеждането на тренинги и тиймбилдинг инициативи.

През 2015 г. разработва проект за сътрудничество с Българския Червен кръст в София като обучител в програмата „Връстници обучават връстници“, както и в обучителен проект към Община Долна Митрополия на тема „Превенция и превантивни мерки в сферата на наркоманиите“.

В периода 2017-2019 г. е завеждащ кабинет по психология в учебно заведение. Част от професионалния му път е свързан и с Регионалния военноисторически музей в Плевен, където последователно изпълнява функциите на екскурзовод и ръководител на отдел „Връзки с обществеността“. Интересите му са насочени към културно-историческото наследство, туризма, фотографията и спорта, пише в информацията на Областна администрация - Плевен.

На 14 май Иван Петков пое поста на областен управител на областта. В първата си пресконференция той съобщи, че се подготвя среща между кметовете на общини в Плевенска област и народните представители, избрани от 15-и МИР, за да бъдат дискутирани актуални местни проблеми.