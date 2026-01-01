Предложения на „Прогресивна България“ за промени в правилника на Народното събрание предизвикаха критики от опозиционни партии и опасения за ограничаване на парламентарния контрол и възможностите на опозицията да участва пълноценно в законодателния процес.

Според информация на „24 часа“ предложенията предвиждат значително съкращаване на сроковете за разглеждане на законопроекти в комисиите – от досегашните 72 часа на 24 часа след разпределянето им. Според изданието това създава риск депутатите да не разполагат с достатъчно време да се запознаят с текстовете. Предвижда се още законопроекти по една и съща тема, внесени от различни парламентарни групи, да не бъдат задължително разглеждани заедно, ако комисията реши друго с обикновено мнозинство.

Изданието съобщава още, че се разширяват правомощията на председателя на парламента за включване на извънредни точки в дневния ред без предварителен председателски съвет. Ограничават се и възможностите за изказвания на депутатите, като се намалява времето за процедурни изказвания, реплики и аргументация между първо и второ четене.

Според публикация на News.bg предложенията включват отпадане на ограничението министрите да отлагат отговори на депутатски питания само два пъти, както и премахване на задължението институциите да предоставят документи на народните представители. Медията отбелязва още, че създаването на временни парламентарни комисии ще изисква минимум 48 подписа, което на практика затруднява опозицията да инициира подобни процедури самостоятелно.

Реакцията на ГЕРБ-СДС

Управляващите, независимо с колко процента са спечелили изборите, имат ангажимент да осигурят пространство на опозицията. В момента това е единственото място, където може да се чуе различна гледна точка от тази на управляващите, казаТома Биков от ГЕРБ-СДС по повод промени в Правилника за дейността и работата на Народното събрание, предложени от "Прогресивна България".

Наблюдаваме две основни тенденции в промените на Правилника, които според нас са негативни. Първата е силното ограничаване на парламентарния контрол, което в ситуация на пълно мнозинство е ненужно и дори опасно. На второ място е съкращаването на редица процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента в „гумен печат на господин Радев“. Чувал съм го да нарича парламента гумен печат, но с тези правила, практически, този подход става официален, каза Биков.

Надяваме се колегите от „Прогресивна България“ да осмислят тези идеи, парламентът не е нито комсомолско събрание, нито е казарма, за да има подобен подход спрямо опозицията и да бъде намерен консенсус, защото до момента огромна част от правилниците на Народното събрание са приемани с консенсус, допълни Биков. Нашият подход винаги е бил да запазваме колкото се може повече пространство за опозицията, защото бяхме управляващи в голяма част от тези години, каза още Тома Биков.

На въпрос дали Правилникът трябва да остане в досегашния си вид Биков отговори, че държат парламентарният контрол да не бъде ограничаван и да не бъдат поставяни препятствия за министрите, за да не отговарят на въпроси. Мисля, че Радев в качеството си на президент последователно апелира в тази посока и очаквахме, като министър-председател да продължи, отбеляза Биков.

Позицията на „Продължаваме промяната“

От „Продължаваме промяната“ разкритикуваха предложенията. Бившият премиер и депутат Николай Денков заяви, че „се премахва възможността опозицията да вкарва точки в дневния ред на Народното събрание“. По думите му управляващите се опитват да премахнат задължението министри и други длъжностни лица да се явяват пред парламента, с което „се създава монопол на председателя на НС да определя дневния ред на комисиите и пленарната зала“.

Денков коментира още, че „няма как опозицията да бъде заглушена и да очакваме добра работа както на парламента, така и на управляващите“. Според него подобни правила могат да доведат до проблеми в работата на институцията, ако не бъдат обсъдени в по-широк диалог.

Депутатът от ПП Стою Стоев също отправи критики, като заяви, че ограничаването на парламентарния контрол и достъпа на народните представители до документи и информация „не работи включително и за самите управляващи“. Той постави въпроса защо се премахват санкциите за министри, които не отговарят на парламентарни въпроси.

Позиция на "Възраждане"

От „Възраждане“ също реагираха остро на предложенията. В позиция до медиите депутатът Петър Петров заяви, че с промените „се нарушават основни принципи на парламентарната демокрация“. По думите му се ограничава парламентарният контрол чрез премахване на възможността депутатите да изискват информация и документи от държавни и местни органи, както и чрез отпадането на 14-дневния срок за отговор.

Петров заяви още, че съкращаването на сроковете за разглеждане на законопроекти затвърждава практиката решения да се приемат „на бързи обороти“ без достатъчно време за становища и обществено обсъждане. Според него ограниченията върху изказванията в пленарната зала „сериозно ограничават правото на народните представители да участват пълноценно в законодателния процес“.

От „Прогресивна България“ до момента защитават предложенията с аргумента, че настоящият правилник служи като основа за по-ефективна работа на парламента. Председателят на временната комисия по правилника Димитър Здравков заяви, че не се цели изцяло нов правилник, а адаптиране на съществуващия към настоящите задачи на Народното събрание.