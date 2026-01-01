По точка 3 от дневния ред Членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, постигнаха единодушие по предложеното увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това съобщи на брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), което се провежда в Министерския съвет в София..

Минималната пенсия се увеличава от 322,37 евро на 347,51 евро, считано от 1 юли 2026 година.

Румен Радев от АИКБ коментира предложените изменения в закона за КЗК и КЗП. „И четирите работодателки организации подходиха изключително отговорно към съдържанието на тези текстове. Те не се произнесоха, че са против, а че в този вид водят до решението ни да се въздържим от подкрепа“, обясни представителят на работодателите.

„Предложенията в тях, допълнителните възможности за корекции, за изменения и прецизиране на текстове между двете четения могат да доведат в крайна сметка и до подкрепа на едни окончателни текстове, стига те да не деформират пазара, да не създават излишни административни пречки, да не създават двусмислици, при които да поставят под риск изпълнението на заложените цели“, посочи още Радев.

„Ние подкрепихме двата законопроекта - за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, с редица предложения, които коментирахме и сме изложили. За нас ключовият въпрос е дали двата законопроекта ще дадат обосновани допълнителни възможности на КЗК и на Комисията за защита на потребителите. Това, което виждаме ние, е, че в законопроектите се съдържат текстове, които биха дали повече възможности на регулаторите да влияят върху пазара“, каза Пламен Димитров от името на синдикалните организации – КТ „Подкрепа“ и КНСБ.

По думите му, най-важният извод е, че това, което констатира КЗК даде основание да се осветли веригата на ценообразуване. „Ние имаме представа какво е "справедлива пазарна цена", и я коментирахме заедно с колегите от Народното събрание по време на заседанието на НСТС. Важно е и да акцентираме, че ние продължаваме да подкрепяме новите дефиниции, които се въвеждат за "съвместно господстващо положение", и необосновано високи надценки. Когато те бъдат дефинирани, ще стане ясно и как ще се прилагат. Накрая това ще повлияе позитивно върху позитивно разпределение на надценките от производителя до потребите, а и после ще даде възможност и за намаление на цените на определени хранителни групи в магазините. Затова и синдикатите КНСБ и КТ "Подкрепа" подкрепиха предложенията“, заключи Димитров.

„Тъй като работим с липсващ закон за бюджет за 2026 г. трябваше да се определи размерът, който осъвременява тези пенсии и това води след себе си до автоматично осъвременяване и на наследствените пенсии както и инвалидните пенсии за общо заболяване и професионално заболяване. Определеният размер вдига с 25,14 евро минималната пенсия. Темата предстои да бъде обсъдена в НС, но днес на практика без възражения с изключение на една от организациите въпросът беше конструктивно обсъден“, коментира министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

„Смисълът на социалния диалог е постигането на общи решения в интерес на обществото“, каза той в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Тема на заседанието са внесените от управляващите законопроекти за изменение и допълнение на Закона за Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, които целят да овладеят поскъпването на стоки и услуги у нас.

Като точка три в дневния ред бе прието да се разглежда и законопроект за изменение и допълнение на т. нар. удължителен закон за бюджета, внесен вчера от Владимир Раков от „Прогресивна България“ и група народни представители. Целта на предложението е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли тази година осъвременяване на пенсията си със 7,8 на сто.

Донев, който е председател на НСТС, отбеляза, че с повечето представители на работодателите и синдикатите се познават повече от две десетилетия, което би следвало да е добра основа за ползотворна работа.

„Убеден съм, че заедно можем да постигнем решения, които са едновременно социално справедливи и икономически устойчиви. Разчитам от ваша страна на конструктивен тон и взаимно уважение дори когато сме на различни позиции“, каза Донев.

Вицепремиерът и финансов министър посочи, че всички участници в тристранния диалог имат обща цел, а именно постигането на единство за разумни управленски решения с високо обществено доверие.