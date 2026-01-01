Протест се проведе пред Съдебната палата в Пловдив. Родители, загубили децата си при катастрофи, настояват за справедлив процес по делото за смъртта на 20-годишен моторист.

След фаталния инцидент неговите родители дариха органите му и така спасиха четири човешки живота. Четири години продължава битката за справедливост на Лиляна Бакалска, която губи 20-годишния си син при катастрофа на голям булевард в Пловдив. Той управлявал мотор, чието предимство, твърди майката, било отнето от лек автомобил, предава NOVA .

Делото се гледа за втори път. Подсъдимият Иван Иванов, срещу когото е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост, твърди, че мотористът е карал с превишена скорост.

„Това е бавене с години – четири години първа инстанция, без присъда. Нашата болка и скръб е огромна и силно се надявам тази агония да приключи”, сподели Лиляна Бакалска.

След инцидента тя намира сили и дарява органите на сина си. Майката и мъжът, приел бъбрека на момчето, излязоха рамо до рамо на протеста срещу бавната правосъдна система.

„Винаги ще бъда до това семейство. Това, което се случи в моя живот, тотално го промени. Даде ми нов смисъл, кауза, за която да се боря - донорството. И знам, че техният живот не е живот заради нещата, които се случват”, заяви спасеният Димитър Василев.

На протеста дойдоха и други родители, загубили децата си на пътя. Сред тях беше и майката на Филип, който беше прегазен на пешеходна пътека в центъра на София.

„Гаврата, която се случва с нашите семейства, е недопустима. Веднъж губиш детето си, убито от пиян или дрогиран джигит на пътя, в следващия момент съдебната система се гаври с теб по всякакви възможни начини - отлагане на делата, отводи на съдиите, връщане на делото в начална фаза”, възмути се Николина Петкова.

Протестиращите призоваха новото правителство за спешни законодателни промени. „Искаме най-накрая да има закон за вещите лица, защото много добре знаете, че се чакат експертизи с години.

Това е много спешно. Трябва да се реши и проблемът с лабораториите, защото ние не искаме хора, които са невинни, да остават без работа”, посочи Петя Иванова, председател на Сдружението „Ангели на пътя“.