България, Белгия, Дания, Полша и Румъния са напът да постигнат целта за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата до 2030 г., съобщи днес Европейската комисия. Същевременно се отчита, че у нас, в Румъния и Хърватия делът на загиналите на пътя остава сред най-високите в ЕС.

Според статистиката за България спрямо 2024 г. се наблюдава намаление с 5 процента, а за времето между 2017 и 2019 г. - с 29 на сто. Миналата година броят на жертвите по европейските пътища е достигнал общо 19 400 души. Това представлява намаление с 3 на сто спрямо 2024 г. и означава, че загиналите са били с 580 по-малко, се пояснява в съобщение на ЕК.

Тревожни данни: Броят на смъртните случаи по пътищата у нас е значително над средното в ЕС

Заради нарастването на броя на превозните средства в ЕС и изминатите километри, това е значително постижение, пише в съобщението. Забележителен спад се наблюдава в Естония (-38 на сто) и Гърция (-22 на сто). Швеция и Дания са имали най-безопасните пътища миналата година с около 20 смъртни случая на един милион жители.

Около 100 000 души в ЕС страдат от тежки наранявания вследствие на пътни произшествия всяка година, отбелязва кореспондентът на БТА Николай Желязков. Селските пътища остават най-опасни (53 на сто от загиналите) в сравнение с 38 на сто в градските райони и 8 на сто по магистралите. В градовете уязвимите участници в движението (пешеходци, велосипедисти и хората, използващи средства за придвижване като тротинетки) са сред най-честите жертви на пътя (70 на сто).

Мъжете (77 на сто) значително надвишават броя на жените (23 на сто) при смъртните случаи на пътя, показва статистиката.