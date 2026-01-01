Това е негово лично решение. Това заяви Румен Миланов от ПБ във връзка с оставката на Борислав Сарафов.

"Най-вероятно тя отражение на изключителния натиск. Бих прибавил и неправилните действия на някои прокурори. Всичко това създава това отношение към прокуратурата. И виждаме това отражение - той си подава оставката ", заяви той.

Сарафов потвърди: Напуска ръководния пост и се връща като редови следовател

Какъв ще бъде неговият път? Това е въпрос на лично решение, каза още Миланов.

По думите му е много важно оттук нататък да се търси отговорност от прокурори, които са предприели действия и са издали постановления, несъответстващи на правната норма.

Борислав Сарафов поиска да бъде предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор. Това става ясно от негово официално изявление, в което той посочва, че вече е депозирал заявление до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

В изявлението си Сарафов отбелязва, че последният месец начело на Националната следствена служба му е дал възможност отново да оцени „професионализма, отдадеността и устойчивостта“ на колегите си. По думите му тази оценка е била многократно потвърждавана и от международните партньори на институцията, с които през последното десетилетие е изградено стабилно сътрудничество.