Нов аватар на Принца на мрака Ози Озбърн, създаден с помощта на изкуствен интелект, може да направи своя дебют в родния му град Бирмингам, съобщи Би Би Си.

Вдовицата на съоснователя на Black Sabbath Шарън и синът му Джак обявиха плановете за хиперреалистичната версия на английския певец по време на изложение в САЩ миналата седмица.

В разговор с Ед Джеймс по BBC Radio WM Шарън каза, че плановете за аватара са брилянтни. „Видях тестовете, които са направили с Ози, можеш да видиш всяка пора на лицето му, брадата му се вижда, толкова е детайлно“, каза тя.

Озбърн почина през юли 2027 г. на 76-годишна възраст, по-малко от три седмици след като изнесе концерт във „Вила парк“ с Black Sabbath.

Аватарът ще може да изнася концерти, да разговаря с феновете, да се движи и реагира точно както би го направил Ози, коментираха те. Той ще се появи в Америка и във Великобритания до края на лятото, а Шарън Озбърн сподели, че се надява дебютът да бъде в Бирмингам.

„Той ще обиколи света, ние ще го заведем по целия свят, но първо трябва да бъде в Бирмингам“, категорична е любовта в живота на Ози.

Аватарът може да прави „абсолютно всичко“, като Шарън Озбърн вярва, че може да се появи на концерти, във филми или в реклами.

„Можете да говорите с Ози, да го попитате каквото решите и той ще ви отговори, можете дори да си направите снимка с него. Той може да каже на публиката, че я обича. След като преодолеете сълзите, това е брилянтно“, добави Шарън Озбърн.

В клип в YouTube Джак Озбърн коментира, че аватарът е направен „с много вкус“. „Мисля, че това е нещо, което би се харесало на баща ми, защото с него говорихме за това, преди да почине“, добави Джак.

Две компании за цифрови технологии, Hyperreal и Proto Hologram, вече работят по тази технология.

След смъртта на бившия вокалист на Black Sabbath Шарън Озбърн сподели, че семейството ѝ е намерило голяма утеха в подкрепата, която са получили от фенове от цял свят.

„Скръбта е много странно нещо и аз искрено вярвам, че тя никога не те напуска, просто трябва да се научиш да живееш с нея“, призна тя и добави, че победата на „Астън Вила“ във финала на Лига Европа е била „толкова радостна“ за Бирмингам.

„Това е нещо, от което всички се нуждаеха – то обединява хората. Успокояващо е да говориш за нещо, в което си победител“, обобщи Шарън.