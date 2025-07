Социалните мрежи прегряха след скръбната вест за смъртта на Принца на мрака Ози Озбърн, който си отиде вчера на 76 г.

Групата Black Sabbath, с която той положи основите на хеви метъла, публикува негова снимка от прощалния концерт на 5 юли, с кратък, но силен надпис: „Ozzy Forever.“

Сред първите звезди, които почетоха паметта на големия музикант, беше и актьорът Джейсън Момоа. Той беше водещ на последния концерт на Black Sabbath и Озбърн - Black Sabbath back to the beginning. Момоа, който е огромен фен на метъл и рок музиката, публикува негова снимка с Ози и Шарън от култовото събитие.

Metallica, една от групите, които изгряха след като бяха подгряваща на концерт на "Блек Сабат", публикува в своя официален акаунт снимка с Озбърн, придружена от емотикон "счупено сърце", символизиращо дълбоката загуба и почит към легендарния фронтмен.

Емоционалня публикация и от сънародника на Ози - Елтън Джон, който написа: „Толкова съм натъжен от новината. Ози беше скъп приятел и истински пионер, който си осигури място в пантеона на рок боговете – една истинска легенда.Той беше и един от най-забавните хора, които съм срещал. Ще ми липсва ужасно. На Шарън и семейството изпращам своите съболезнования и обич.“

Слаш, соло китаристът на Гънс Ен' Роузис се сбогува с Ози със снимка от деня на концерта в Бирмиган, на която са тримата с Аксел Роуз.

От Бирмингам, родният град на Озбърн, Али Кембъл – вокалист на друга известна местна група, UB40, нарече Ози „истинска легенда на Бирмингам“. В своя пуликация в Инстаграм Кембъл подчерта, че Озбърн не просто е оформил една култура, а я е дефинирал. „Ти водеше от първия ред и никога не поглеждаше назад,“ добави той, като изказа съболезнования към съпругата Шарън и цялото семейство Озбърн в този труден момент.

Рони Ууд от Rolling Stones изрази своята скръб, като написа: „Какъв прекрасен прощален концерт имаше на Back to the Beginning в Бирмингам“.

Майк Маккрийди от "Пърл Джем" публикува емоционален пост в Instagram: "Тъжно е да чуя, че Ози почина днес. Когато бях в гимназията открих Sabbath. War Pigs бяха едновременно ужасяващи и хипнотизиращи. Гласът на Ози ме отведе в една тъмна вселена. Страхотно бягство. Тогава, когато излезе записът на Blizzard of Ozz, веднага станах фен... Благодаря за музиката, Ози, тя прави пътуването ни в живота по-добро."

Синът на Джон Ленън и Йоко Оно написа: "Един от най-великите на всички времена", като публикува снимка на Ози от младите му години.

"На концерта на Джо Сатриани и Стив Вей ме застигна препечална новина: Ози Озбърн е починал! Бащицата! Всичко дължим на Него и “Блек Сабат”! Боговете не умират! Ози завинаги!", написа водещият и отявлен музикален ценител Ники Кънчев.

Световноизвестния водещ Пиърс Морган сподели в "Екс": "Почивай в мир, Ози Озбърн. Една от най-великите рок звезди в историята и прекрасен герой. Наистина един от най-забавните хора, които съм познавал. Веднъж го попитах кой е най-хубавият момент в живота му и той отговори мигновено: „Срещата с Шарън.“ Сърцето ми се къса за нея."

