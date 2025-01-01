Софийска районна прокуратура обвини 41-годишен мъж за кражба на автомобил, съобщиха от обвинението.

На 8 юни около 07,40 часа от паркинг на автокъща в град София, обвиняемият откраднал кола от владението.

Куриозна автокражба: Мъж открадна кола, заби я в канавка и беше арестуван за минути

По случая е започнато разследване, за което се предвижда затвор от 1 до 10 години.

Обвиняемият е осъждан за идентични деяния. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за постоянен арест спрямо обвиняемия.