Софийска районна прокуратура обвини 41-годишен мъж за кражба на автомобил, съобщиха от обвинението.
На 8 юни около 07,40 часа от паркинг на автокъща в град София, обвиняемият откраднал кола от владението.
По случая е започнато разследване, за което се предвижда затвор от 1 до 10 години.
Обвиняемият е осъждан за идентични деяния. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за постоянен арест спрямо обвиняемия.