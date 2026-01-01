Дивите птици се нуждаят от подкрепа в студеното време, а хората могат да им помогнат с осигуряването на храна. Това посочват от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Зоологическата градина в София във връзка със застудяването, снеговалежите и поледиците, които обхващат страната.

„Снегът отново ни напомня, че нашите пернати съседи имат нужда от Зрънце Любов“, написаха във Фейсбук от БДЗП и припомниха за своята кампания за поставяне на хранилки за птици. Най-достъпната храна, която може да предложите на птиците през зимата, са слънчогледовите семки, смески от различни семена и фъстъци, отбелязват от организацията.

Зимата най-сетне показа по-суровото си лице и затова дивите птици имат нужда от вашата помощ. Може да ги подхранвате в близост до вашия дом, посочват от столичния зоопарк и уточняват кои са подходящите за тях храни. От зоологическата градина добавят, че по този начин ще може да се наблюдава и пъстрият птичи свят през зимата.

Вкусна храна за птиците – рецепти

Семена и смеси от семена

► Най-достъпната храна, която може да предложите на птиците през зимата, са слънчогледовите семки, смески от различни семена и фъстъци.

► Слънчогледовото семе е подходящо за много видове, защото предоставя много енергия.

► Фъстъците също са богати на мазнини и протеини.

► Стафидите са най-подходящи за масичка за птици в комбинация с други храни.

► Смеска семена за висяща хранилка, съдържаща слънчогледово семе, натрошени фъстъци, просо и овесени ядки.

► Смеска семена за масичка, съдържаща пшеница, слънчогледово семе, натрошена царевица, овес и натрошени фъстъци.

Всички семена и фъстъците трябва да са сурови и безсолни! Никога не хвърляйте на земята цели фъстъци, особено през пролетта и лятото, тъй като могат да станат причина за задавяне! Ако използвате фъстъци за храна за птици, то ги начупете и поставете в подходяща мрежеста хранилка, посочват от БДЗП.

iStock/Getty Images

Торта за птици

Мастните топки и други хранителни барчета са отлична храна за птиците през зимата. Ако купувате такава храна за птици, то винаги изваждайте мастната топка от мрежата, в която е опакована, защото птиците може да се оплетат в нея и да се наранят.

Може сами да направите торта за птици. Ето и рецепта за нея:

Необходими продукти:

Свинска мас

Смес от семена

Ядки

Сушени плодове

Овесени ядки

Обезсолено сирене

Начин на приготвяне:

Разтопявате свинската мас. Към нея добавяте по избор някои от по-горе изброените храни за птици и разбърквате добре. Преди да е изстинала напълно сместа, трябва да я прехвърлите в съд по твой избор, например може да използвате еднократна пластмасова чашка, празна черупка от кокосов орех, половинка кора от портокал. Използвайте въображението си! Може дори да оставите тортата за птици, след като изстине, направо върху масичката за птици, ако имате такава.

Важно: Домашните мастни торти могат да омекнат или да гранясат в топлото време, затова използвайте ги само през зимата за храна на птиците, препоръчват експертите.

iStock/Getty Images

Нашата храна – безплатна храна за птиците

Не е задължително да купувате специална храна за птиците. Хранителните остатъци често съдържат точно мазнините и въглехидратите, нужни на птиците, за да поддържат жизненоважния запас от телесна мазнина през зимата. Остатъците от нашата храна ще привлекат различни видове – от червеногръдки до пойни дроздове.

Ето няколко идеи:

► варени картофи и ориз.

► обезсолено сирене.

► нарязани на ситно кожички от неосолен бекон и сланина.

► остатъци от месо от сварени кости с охота ще бъдат изкълвани от обикновените скорци, ако ги оставим на ръба на масичката – хранилка.

► сезонните плодове също за предпочитана храна за много видове птици.

Какво да избягвате?

Повечето хранителни остатъци от трапезата са безвредни за птиците, но има и такива, които трябва да избягвате: суровият ориз и сушеният кокос, например, набъбват в стомаха на птиците и водят до фатален изход; кожичките от бекон са хранителни, особено в суров вид, но могат да задавят птиците, ако са много едри. Трябва да са нарязани на малки кубчета и да са здраво захванати, така че птиците сами да си късат парченца.

Не давайте развалени или подправени храни.Солените храни, като чипса и осолените ядки, също са вредни– големите количества сол не се отразяват добре на повечето видове птици. Маргаринът и растителните масла са ненаситени мазнини и могат да навредят на птиците. Попаднали в тялото на птицата, те нарушават водоустойчивостта и изолационните свойства на перата. Мазнините от приготвяне на храна са опасни за птиците, заради смесването им със соковете от месото, приготвяно в тях, например. Те са добра хранителна среда за различни видове бактерии, така че са потенциална заплаха за здравето на птиците.

Мляко

Птиците могат да усвояват ферментирали млечни продукти, като сирене. Мекото настъргано и обезсолено сирене е добър начин да привлечем червеногръдки, орехчето и други дребни пойни птици.

Важно:

► Никога не давайте мляко на птиците. Тяхната храносмилателна система не е устроена да усвоява млякото и приемът му може да доведе до сериозни проблеми и дори да ги убие.

► Давайте само пресен кокос, в черупка. Изплакнете всички остатъци от сладката кокосова вода от средата на кокосовия орех, преди да го закачите за птиците.

Важно:

► Не използвайте за храна на птиците сушен кокос, тъй като той сериозно може да увреди стомаха на птиците и да причини смъртта им.

Храна за кучета и котки – лесно се превръща в храна за птици

Консервирана месна храна за кучета и котки е добър заместител на дъждовните червеи. Особено през горещото и сухо лято, когато дъждовните червеи са недостъпни за птиците. Не малко видове птици биха се възползвали от предложена им храна за кучета и котки и с нея биха отгледали малките си.

Важно:

Не използвайте сухите кучешки бисквити или гранули, тъй като птиците може да се задавят с твърдите бучки. Дори и накиснати във вода, трябва да избягвате ползването им през лятото, защото бързо изсъхват. Имайте предвид, че тази храна може да привлече котки и ако в близост има такива, то най-добре е да избягвате използването ѝ.