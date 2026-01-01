Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов внесе в прокуратурата сигнал за извършена голяма злоупотреба.

Той влезе в Съдебната палата с огромна папка документи. По думите му в нея се съдържат данни за сериозни нарушения за обществена поръчка, която е била за унищожаване на трупни животни.

Той обясни, че още от създаването на служебния кабинет е имало атаки срещу него, а през последните дни те са ескалирали с директни обвинения за това, че представлява заплаха за националната сигурност. "Те дойдоха в отговор на това, че ние обявихме заплаха за националната сигурност преди 10 дни. Това е причината. Веднага след като се заклех като министър на земеделието, веднага възложих на инспектората и на вътрешния одит пълна проверка на дейността на инсинераторите в България. 45 млн. за три години, които се оказва, че само за 18-19 месеца са изразходвани, нотифица се нов ресурс и никой не му вижда къде му е краят", каза той.

Според земеделския министър "има шантаж на безпрецедентно ниво".

"Някой да изпраща обвинения спрямо министъра към президента и премиера, това не е било последните 35 години. Този шантаж съдържа редица неистини, например, че аз съм отказвал да платя и съм спирал договора на въпросната фирма за 2025-2026 г. Това категорично не е вярно. Основната причина, поради която се нагнетява това съмнение в работата на държавата, е този сигнал", посочи огромната си папка Христанов.

"В сигнала има за ветеринарни лекари, които е трябвало да контролират похарчването на 45 млн. лева, българска пара, нашите данъци. Те изобщо не са били на работа, когато са получавали парите", допълни той и посочи, че установени и замърсявания на водоизточници.

Министър Христанов съобщи, че има и още сигнали, които от ведомството ще внасят по същия случай.

Той каза, че се изпращат инструкции към самите оператори, собствениците на животновъдни обекти, за да знаят как да реагират в тази ситуация. Те трябва да звънят на екарисажи и инсинератори и да им отнасят животинските отпадъци. Тази кризисна ситуация, която се създава, е, защото е позволено монополизиране на критична държавна дейност от значение за ветеринарната сигурност, каза министър Христанов, посочвайки, че компанията е „ИДДД Логистик“.