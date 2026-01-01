Пожар в демонтирани железопътни траверси избухна в района на жп гарата в село Кулата. Огънят е бил бързо овладян от екип на пожарната в Петрич, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден на 12 март около 14:13 часа. Огънят е възникнал в демонтирани железопътни траверси в района на жп гарата в село Кулата.

На място незабавно е изпратен екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Петрич, който е успял да потуши пламъците.

В резултат на пожара са нанесени материални щети по железопътните траверси.