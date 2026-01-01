По два сигнала за кражби, постъпили в РУ-Костинброд, извършителите бързо са разкрити, а отнетите вещи – възстановени на потърпевшите, съобщиха от полицията.

В рамките на няколко часа управител на магазин заявил кражба на различни стоки на обща стойност 75 евро, а жителка на с. Петърч – липсата на личния й автомобил.

Полицейските служители веднага започнали работа по двата случая и след активни оперативно-издирвателни действия разкрили извършителите на престъпните деяния, и двамата познайници на органите на реда.

След направени пълни самопризнания за извършените деяния инкриминираните вещи са иззети и възстановени на потърпевшите собственици.