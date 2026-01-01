Полицията предотврати нов опит за незаконни автомобилни състезания. Късно вечерта в сряда десетки млади хора се събират с колите си на паркинга на голям супермаркет в Павликени след организация в социалните мрежи.

На място пристига полиция и започва масови проверки. Засечени са над 100 автомобила и близо 300 души, а униформените са написали над 70 фиша за нарушения. До преследване и дрифтове така и не се стига.

Полицията отишла на мястото след сигнал от жители на града, обясни Радостин Върбанов, началник сектор „Пътна полиция” – Велико Търново. Според него подобни сигнали били ежедневие. Само преди седмица бил предотвратен подобен случай край Велико Търново.

Участниците обикновено били млади хора - на възраст между 18 и 25 години. Глобите за тях може да стигнат до 1500 евро, спиране на автомобила от движение за 3 месеца и лишаване от право на управление на МПС за срок от 1 година.

„Санкциите няма да ги спрат. Единственият вариант за превенция е да се изградят писти”, заяви автоекспертът Иван Иванов.