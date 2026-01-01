Обособяване на специализирано звено за хуманно отношение към животните бе обсъдено на среща между експерти от БАБХ и инициаторите на петиция за създаване на Национална агенция за закрила на животните Явор Гечев, Кристина Петкова – народен представител от 51-вото Народно събрание и Надя Станчева от сдружение Animal Rescue.

Идеята е да има структура, което разполага със специализирани правомощия за ефективен контрол и реакция при случаи на жестокост към животни.

Отчетена бе и необходимостта от законодателни промени, които да осигурят по-ефективни инструменти за превенция, институционална координация и контрол при подобни случаи.

Д-р Ангел Мавровски, Изпълнителен директор на Агенцията, подчерта, че всеки подаден сигнал за съмнение за нехуманно отношение към животни се разглежда и по него се предприемат необходимите действия.

Участниците се обединиха около идеята да бъде инициирана междуинституционална работна група с участието на представители на Българския ветеринарен съюз, МВР, Сдружението на общините и Министерство на земеделието и храните.