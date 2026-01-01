Експлозии разтърсиха Дубай днес, след като отломки от прехванати ирански дронове причиниха щети на сгради в сърцето на финансовия район на града.

Гъст черен дим се издигна над силуета на Дубай рано тази сутрин след пожар в индустриалната зона. Първоначално властите съобщиха за инцидента като за обикновен пожар, но по-късно потвърдиха, че са нанесени само незначителни щети и няма данни за пострадали.

Последната атака срещу Международния финансов център идва, след като по-рано тази седмица банки в Дубай наредиха на служителите си да напуснат офисите си преждевременно заради заплаха от Иран за атаки срещу американски и израелски финансови институции.

Междувременно Ирак се превърна в основна сцена на военни действия в Близкия изток вчера, след като американски самолет се разби след предполагаем сблъсък във въздуха, а френски войник загина при атака с дрон срещу военновъздушна база.