Дронове паднаха в близост до международното летище в Дубай, като при инцидента са ранени четирима души, съобщи правителството на емирството. Въздушният трафик обаче продължава да се осъществява нормално на фона на продължаващите атаки на Иран срещу държави от Персийския залив, предаде АФП.
Four people were injured when two drones fell in the vicinity of Dubai International Airport this morning
„Властите потвърждават, че два дрона паднаха в района на международното летище в Дубай малко по-рано днес, което доведе до леки наранявания на двама граждани на Гана и един гражданин на Бангладеш, както и до средно тежки наранявания на един гражданин на Индия. Въздушният трафик функционира нормално“, се казва в изявление на Медийния офис на Дубай.
Authorities in Dubai say two drones fell in the vicinity of Dubai International Airport.
Incident occurred near one of the world's busiest airports
Cause of the drones falling not yet confirmed
Authorities assessing potential impact on flights