Сигнал за откраднати два винтоверта, къртач и удължител е подал вчера от 36-годишен перничанин. По думите му кражбата е извършена в периода 28 февруари – 1 март, когато той не е бил вкъщи.

Задържаха стар познайник на полицията за серия кражби в Перник

Мъжът оставил ключ на съседка, тъй като в блока се извършвало саниране и трябвало да бъде сменена дограмата. Криминалисти от Второ РУ – Перник предприели действия по разследването и следите ги отвели до трима от майсторите, участвали в ремонта.

Трима тийнейджъри откраднаха голямо количество желязо от училище в ремонт

За срок до 24 часа са задържани 28-годишен перничанин, 27-годишен мъж от Самоков и 35-годишен столичанин. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.