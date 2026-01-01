Зехтинът от векове е основна част от храненето в страните около Средиземно море и днес е признат като една от най-полезните мазнини за човешкия организъм.

Особено ценен е екстра върджин зехтинът, който се получава чрез студено пресоване и запазва голяма част от естествените си полезни вещества.

Богат на полезни мазнини

Зехтинът съдържа основно мононенаситени мастни киселини, които подпомагат сърдечно-съдовото здраве. Те могат да помогнат за понижаване на „лошия“ LDL холестерол и поддържане на добрите нива на HDL холестерол.

Силен антиоксидантен ефект

Екстра върджин зехтинът е богат на антиоксиданти и полифеноли, които защитават клетките от оксидативен стрес и възпаления. Това може да намали риска от редица хронични заболявания и да подпомогне по-бавното стареене на организма.

Подкрепя сърцето

Множество изследвания свързват редовната консумация на зехтин с по-нисък риск от инфаркт и инсулт. Той подпомага добрата функция на кръвоносните съдове и може да помогне за контрол на кръвното налягане.

Полезен за мозъка

Някои проучвания показват, че хранителен режим, богат на зехтин, може да има положителен ефект върху паметта и когнитивните функции. Смята се, че противовъзпалителните свойства на зехтина подпомагат и здравето на мозъка с напредване на възрастта.

Подобрява храносмилането

Зехтинът подпомага работата на храносмилателната система и улеснява усвояването на мастноразтворимите витамини като A, D, E и K. Освен това може да има лек защитен ефект върху стомаха и червата.

Как да го използваме

Специалистите препоръчват умерена ежедневна консумация - например като добавка към салати, зеленчуци, риба или пълнозърнести храни. За максимални ползи е добре да се избира качествен екстра върджин зехтин.

Важно е и количеството

Въпреки полезните си свойства, зехтинът остава калорична храна. Затова балансът е важен - умерената употреба е ключът към здравословното хранене.

Според експерти включването на зехтин в разнообразен и балансиран хранителен режим може да бъде лесна стъпка към по-добро здраве и профилактика на редица заболявания.