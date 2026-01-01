Пълнолунието на 31 май ще бъде "синя Луна". То е второто пълнолуние за май и настъпва в 11:45 ч. българско време, каза за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра „Астрономия” на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ).

Първото бе на 1 май в 20:23 ч. В такива случаи второто пълнолуние се нарича "синя Луна", но това е само резултат от „игра на числа“ и няма общо с видимия цвят на Луната, каза физикът и посъветва да не се очаква „Луната да посинее наистина“.

Второ пълнолуние в рамките на един месец предстои чак на 31 декември 2028 г. „Вероятността да се случат две пълнолуния в рамките на календарния месец логично е по-висока за дългите месеци с по 31 дни. Синодичният лунен месец, т.е. времето между две едноименни лунни фази (например от пълнолуние до следващото пълнолуние) трае средно 29 денонощия, 12 часа, 44 минути и 3 секунди (29,53059 дни), затова той би могъл да се побере и в рамките на някой от 30-дневните месеци. Вероятността за това обаче е много по-малка“, каза Маркишки.

Той поясни, че "синя Луна" се нарича също и третото пълнолуние в годишен сезон, в който се случват общо четири пълнолуния. Такава сезонна "синя Луна" имаше на 19 август 2024 г., припомни специалистът. Такива ще има отново на 20 февруари и 20 май 2027 г., както и на 21 ноември 2029 г.