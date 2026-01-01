Държавният департамент на САЩ е премахнал българския бизнесмен и бивш заместник-министър на икономиката Александър Манолев от санкционен списък, въведен по време на президента Джо Байдън, потвърди официален представител на ведомството пред The Pavlovic Today.

Манолев беше публично санкциониран през 2021 г. по силата на раздел 7031(c) от американското законодателство - разпоредба на Държавния департамент, която забранява на чуждестранни длъжностни лица и членовете на техните семейства да влизат на територията на САЩ.

Решението идва на фона на по-широки усилия на администрацията на държавния глава Доналд Тръмп да преразгледа санкции и публични ограничения, наложени по време на управлението на Байдън. Според източници, запознати с процеса, американски служители анализират редица подобни случаи, като част от тях смятат, че предишната администрация е преминала границата между твърдата политика и прекомерните действия.

Кой е Александър Манолев?

Като част от този преглед представители на администрацията на Тръмп разглеждат политическите и институционалните мрежи, които според тях са оказвали влияние върху някои от решенията на Байдън. Някои от тях посочват дългогодишни връзки между семейството на бившия държавен секретар на САЩ Антъни Блинкен и институции, свързани с Джордж Сорос.

Източници, запознати с прегледа на санкциите, твърдят, че американски служители анализират дали някои от санкционните решения по време на администрацията на Байдън са били мотивирани единствено от съображения за национална сигурност и борба с корупцията, или е имало политически и идеологически натиск, упражнен от външни организации.

Премахването на Манолев от списъка е значимо не само като индивидуален случай, но и като ранен сигнал за по-мащабен процес на преразглеждане, който в момента се извършва във Вашингтон, отбелязва The Pavlovic Today.

Администрацията на Байдън наложи санкции и публични ограничения на редица чуждестранни длъжностни лица и бизнесмени. Според източници на изданието решението за премахване на Александър Манолев е един от първите видими резултати от тази преоценка.

На 2 юни 2021 г. Манолев бил вкъщи и гледал телевизия, когато научил, че са наложени ограничения срещу него и семейството му.

Според негови близки той бил убеден, че е станала грешка. Не бил предварително уведомен и не получил подробно обяснение, а само медийни публикации и съобщение от Държавния департамент, в което се посочвало, че е санкциониран по раздел 7031(c) за „участие в значителна корупция“ в България.

Раздел 7031(c) представлява механизъм за визови ограничения, който позволява на САЩ да забранят влизането на определени чуждестранни длъжностни лица и, в много случаи, на членовете на техните семейства, когато държавният секретар прецени, че са замесени в значителна корупция или тежки нарушения на човешките права.

Съобщението излезе в същия ден, в който Вашингтон обяви мащабни санкции по глобалния закон „Магнитски“ срещу български олигарси и свързани с тях структури чрез Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите.

„Магнитски“ включва пълно блокиране на активи и вписване в списъка на специално определените лица (SDN List). Раздел 7031(c), по който Манолев и други лица бяха санкционирани, представлява режим за визови ограничения, а не програма за блокиране на активи като тази на OFAC.

Съпругата на бившия заместник-министър на икономиката Надя и трите им деца - Алекса, Йоана и Димитър - също получили забрана да влизат в САЩ.

„Можете да си представите какво означаваше това за него и неговото семейство“, заяви човек, участвал в усилията за премахването му от списъка.

Преди да влезе в политиката, Манолев е работил години наред в частния сектор чрез семейни бизнеси в сферата на строителството, транспорта, зелената енергия и отбраната.

Хора, запознати със случая, смятат, че санкционирането му вероятно е свързано с политическия скандал от 2019 г., касаещ къща за гости, изградена за лично ползване с държавно финансиране. Манолев беше обвинен, че е използвал служебното си положение, за да повлияе на Държавен фонд „Земеделие“ да одобри проект, който е получил средства както от Европейския съюз, така и от българската държава.

По-късно Комисията за противодействие на корупцията наложи глоба на Манолев за предполагаем конфликт на интереси. След санкционирането му по раздел 7031(c) обаче това решение беше отменено както от Административния съд в София, така и от Върховния административен съд, които приеха, че конфликт на интереси не е налице.

Окончателното съдебно решение бе постановено на 6 април 2022 г. - почти година след като Манолев вече беше публично санкциониран от Държавния департамент на САЩ.

Манолев потвърди новината за отпадането на санкциите по 7031(c) с публикация във Facebook.

"Имам информация, че съм окончателно изваден от списъка по чл. 7031(c) на Държавния департамент на САЩ и всички санкции спрямо мен са премахнати. Доколкото ми е известно, никога подобно решение на американските власти не е било преразглеждано. Това е категорично доказателство за огромната несправедливост, която преди 5 години беше извършена спрямо мен. Щастлив съм, че след като спечелих всички дела срещу мен в България, сега идва и тази новина от Вашингтон. Лъжите по мой адрес издържаха 5 години. Истината остава завинаги", написа той.