Остават броени дни до подаването на документи за кандидатстване във висшите училища, а за много млади хора изборът на специалност се оказва по-скоро трудна дилема, отколкото осъзнато решение.

Какво влияе върху избора на бъдещата професия - родителите, собствения избор, социалните мрежи или реалните нужди на пазара на труда. Отговорите дава Гергана Раковска - кариерен консултант и председател на Фондация на бизнеса за образованието.

"Много от младите хора имат планове къде искат да продължат след завършване на училище. Дали обаче тази посока е правилната, дали това е информират кариерен избор, по-скоро бих казала - не.

Тенденциите са, че социалните мрежи, имиджът на професиите, ролята на родителите, оказват най-силно влияние. "Всъщност много млади хора избират професията си по тенденциите в Тик Ток, а не според реалностите на ежедневните задължения, които включва тази професия", казва Гергана Раковска, предава БНР.

Тя цитира и проучване на ОИСР за кариерната готовност на младите хора в редица държави и България е на челно място с 34% от младите хора, които избират, според влиянието на родителите си.

Тези родители обаче избират професия, по логиката на 90-те години, а децата им ще работят на пазара на труда след 2030 г. и ще са активни около 50 години след завършване на училище.

Според Гергана Раковска, за липсата на информиран избор, който се забелязва, е виновна образователната система, в която, за разлика от много други държави, няма интегрирано кариерно ориентиране и това много пречи на информирания избор.

По думите ѝ, добре развитото кариерно развитие на младите хора, би помогнало и на бизнеса и нуждата от кадри. "С развитие на технологиите, с AI считам, че не само кариерните консултанти, защото има такива в центровете за подкрепа в страната, но тези хора не могат да поемат и да бъдат кариерни консултанти на всички български ученици", допълва тя.

Българските ученици търсят професии като лекар, дизайнер, юрист, ИТ специалисти, а икономиката търси инженери, AI специалисти, производствени специалисти, социални и здравни кадри, специалисти по логистика, транспорт и управление на умни градове.