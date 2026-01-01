Първо по рода си лекарство за хепатит B позволява на някои пациенти да спрат лечението си, без да показват признаци на опасния чернодробен вирус, пише Асошиейтед прес. Това се нарича „функционално лечение“, уточнява агенцията.

В две международни проучвания при около един на всеки петима пациенти, получили експерименталното лекарство, нивата на вируса са спаднали достатъчно, за да може имунната система да го държи под контрол.

„Не сме имали лечение, което е достигало до такива нива на излекуване“, каза д-р Сън Гъ Лим от Националната университетска здравна система на Сингапур, който води проучванията, финансирани от GSK, пред репортерите преди представяне на резултатите на научна конференция в Барселона, Испания. Данните са публикувани в New England Journal of Medicine.

Хроничният хепатит B може да причини рак на черния дроб или чернодробна недостатъчност и убива около 1,1 милион души по света всяка година. Подобренията на настоящата доживотна терапия, която в някои страни може да е трудно достъпна, се търсят от години.

Новите открития „представляват важна крачка“, пише в списанието д-р Ана Лок, експерт по хепатит в Университета на Мичиган, която не участва в изследването. Тя предупреждава, че са необходими още проучвания, за да се разбере колко дълго трае това състояние, подобно на ремисия.

Лекарството е Bepirovirsen, наричано още „бепи“, и е разработено от GSK и Ionis Pharmaceuticals. То преминава процес на ускорена оценка от американската Агенция за контрол на храните и лекарствата, като решението се очаква през октомври. Регулатори в Япония, Китай и Европа също разглеждат препарата.