Международната инвестиционна група Alpac Capital и Summer Parent S.à r.l., краен акционер в United Group, обявиха днес, че е постигнато споразумение за продажбата на Adria News S.à r.l..

В съобщението се посочва, че Alpac Capital има дългогодишен опит в управлението на новинарски медии в международен мащаб, като притежава мажоритарен дял в една от най-големите мрежи в света – Euronews, която достига до над 1,5 милиарда души в повече от 160 държави и излъчва на 19 езика. „Това придобиване осигурява на Adria News Network (ANN) стабилна платформа и собственик, чиито виждания съвпадат с нейните редакционни принципи, като по този начин се гарантира дългосрочната независимост на тези новинарски активи. Alpac Capital е ангажирана, както показва нейното участие в Euronews, с насърчаването на нeзависима, основана на факти журналистика и спазване на най-високите редакционни стандарти“, се казва още в съобщението.

United Group, водещият телекомуникационен и медиен доставчик в Югоизточна Европа, чийто мажоритарен собственик е глобалната инвестиционна компания BC Partners, през февруари тази година обедини своите новинарски активи в Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Словения под една независима марка – ANN. Компанията има собствен напълно независим управителен съвет и надзор от Редакционен съвет, съставен от международно признати медийни професионалисти. Медиите под шапката на ANN, сред които N1, Nova S, Vijesti и Danas, предоставят новини на различни платформи на обща аудитория от над 16 милиона души и в тях работят повече от 1000 журналисти и служители. Рамката за управление, въведена в началото на година, бе определена като най-ефективният начин за защита на редакционната независимост и осигуряване на стабилност, прозрачност и устойчивост на бизнеса в съответствие с ангажиментите, поети от BC Partners и ръководството на United Group през 2025 г. Adria News Network е лицензирана и регулирана в рамките на Европейския съюз, като в лицензите са залегнали гаранции за редакционна независимост.

От United Group посочват, че след създаването на ANN, компанията е получила няколко непоискани оферти от страни, желаещи да придобият тези медийни активи.

„Alpac Capital беше избрана на основание най-висока предложена цена, като същевременно отговаряше на принципите за управление и независимост, установени от самото начало. Договорът за покупко-продажба на акции включва договорни гаранции за запазване на редакционната и функционалната независимост на ANN, ясно разграничаване между редакционните и търговските интереси, както и поддържането на независим външен консултативен орган“ – уточняват от United Group. В съобщението си допълват, че компанията остава фокусирана върху изпълнението на стратегията си на основните пазари в ЕС, разширяване на програмата си за растеж в телекомуникационния и медийния бизнес и създаването на дългосрочна стойност за всички свои заинтересовани страни. Посочват още, че „силните резултати за първото тримесечие демонстрират продължаващия растеж и създаването на стойност от страна на групата“.

„Тази сделка е в съответствие с ясната цел, която групата си постави за 2025 г., а именно да гарантира дългосрочната независимост на нашите медийни активи. След приключването ѝ United Group ще се фокусира изцяло върху създаването на стойност за всички заинтересовани страни в своите телекомуникационни, медийни и технологични дейности на европейските пазари“, заявява говорител на United Group.

„ANN представлява важно допълнение към портфолиото ни от медийни активи, в което ще продължим да инвестираме, за да гарантираме растеж и развитие. В Alpac вярваме в журналистиката, основана на факти, неутрална и независима, със стабилна и устойчива дейност и финансови резултати. Това не са празни думи – те се доказват ежедневно чрез работата на нашите журналисти и се признават от всички независими и авторитетни организации на пазара. Гордеем се също така с нашата отворена, европейска позиция и осъзнаваме значението на разширяването на ЕС за Западните Балкани. Този ангажимент ще се отрази и в редакционните ценности и дългосрочната ориентация на ANN. Alpac е ангажирана и знае високия залог, вложен в тази сделка и искрено вярва, че тя ще се отрази много положително за страните, в които сега инвестира допълнително“, казва говорител на Alpac Capital.

Сделката подлежи на стандартни регулаторни одобрения и се очаква да бъде финализирани през втората половина на годината.