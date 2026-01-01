Завърши монтажът на болтовите дюбели за закрепване на новите стоманобетонни пътни панели в 320-метровия участък от Дунав мост при Русе. Приключи и монтажът на кофража и армировката за надлъжната фуга между двете пътни ленти в отсечката. В момента се подготвя пътната плоча за полагане на хидроизолация. В следващите дни по график тя ще бъде положена, след което ще стартира подготовката на тротоарната зона за полагане на асфалтобетон.

Напомняме, че на 4 юни поради извършващия се основен ремонт на съоръжението, движението по Дунав мост ще бъде спряно за всички видове превозни средства, като леките автомобили няма да преминават за 12 часа - от 9 ч. до 21 ч., а камионите за денонощие – до 9 ч. на 5 юни.

Спецификата на изпълняваните строителни дейности изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между ремонтираните участъци да няма никакво преминаване на превозни средства. По този начин ще се осигури максимално здрава връзка между панелите и необходимата якост на материала.

Агенция „Пътна инфраструктура“

Строително-монтажните дейности на Дунав мост се извършват по график и на етапи. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи. Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на трасето е през юни 2026 г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“. Екипът на Агенцията ще подава регулярна актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Само така ще бъде гарантирано точното, прецизно и коректното информиране на всички пътуващи.