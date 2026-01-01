Заместник окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов излезе с право на отговор след изявление вчера на вътрешния министър Иван Демерджиев, в което бяха отправени критики към негови действия по конкретно разследване. На 28 май кметът на Кърджали Ерол Мюмюн бе разпитан в Областната дирекция на МВР.

Министър Демерджиев заяви, че Каменов е осуетил процесуални действия и това е довело до забавяне: "По-рано в Кърджали имаше процесуални действия, за които трябваше да съдейства прокуратурата в града... има един заместник окръжен прокурор Дафин Каменов. Този човек веднъж вече осуети такива действия, давайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезсмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се е опитал да осуети въпросните действия. Апелирам към изпълняващия функциите главен прокурор и към ВСС, ще внеса цялата информация, но да се вземат мерки. Имахме някои разговори с и.ф. главен прокурор. Имам уверението, че ще работим, имам уверението, че прокуратурата ще си влезе във функциите, имам уверението, че строго ще се прилага законът. Има такива действия на определени места, които ни карат да сме оптимисти. Но това е един лош пример и се надявам и.ф. главен прокурор да взима мерки своевременно тези примери да не се мултиплицират. Но след като се е отвел прокурорът, очевидно има някакви връзки между него и хората, които касаят тези производства".

В позицията си Каменов категорично отхвърля твърденията като „съвършено неверни“ и заявява, че всички негови действия са били законосъобразни. Той подчертава, че при условия на неотложност разследващите органи имат правомощия да действат самостоятелно, ако преценят, че са налице основания за това. Заместник окръжният прокурор посочва още, че своевременно е уведомявал ръководството на прокуратурата за действията си и изразява мнение, че изявленията на вътрешния министър подкопават независимостта на съдебната власт и принципа на разделение на властите. Каменов заявява още, че няма да допусне името му да бъде използвано в политически конфликти и обявява, че ще потърси защита на правата си по съдебен ред след изясняване на всички факти.

Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:

Уважаеми представители на медиите, уважаеми съграждани,

В отговор на вчерашната публична изява на министър Демерджиев, с която квалифицира действията ми по служба, съм длъжен да се обърна към обществеността и най-вече към гражданите на област Кърджали, чиито права и интереси съм защитавал в последните три десетилетия.

Изрично заявявам, че отправените срещу мен и действията ми по служба публични обвинения са съвършено неверни и неотговарящи на обективната действителност.

Във всичките си действия съм се ръководил единствено от закона и свободно формираното си вътрешно убеждение. Всичките ми действия по служба са били законосъобразни и за извършването им своевременно съм уведомявал ръководството на прокуратурата. В тази връзка не съществува възможност прокуратурата да ограничи правомощията на разследващите полицаи да извършват каквито и да е действия в условията на неотложност, ако органът счита, че такива са налице.

Считам, че изявлението на министъра и предхождащите го действия на органите на МВР подкопават независимостта на съдебната власт и накърняват принципа на разделение на властите.

Ето защо спекулативните и необосновани твърдения за зависимости уронват както личния ми, така и институционалния авторитет.

Няма да допусна да се злоупотребява с името ми, включително в партийни свади за сметка на правовия ред.

След изясняване на фактите и установяване на законосъобразността на поведението ми ще предприема нужните действия по съдебен ред,за да защитя накърненото ми добро име и професионална репутация, представляващи единственият ми придобит по служба актив.

С уважение: Дафин Каменов