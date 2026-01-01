Световната здравна организация съобщи днес, че в Демократична република Конго са отбелязани 906 предполагаеми случая на ебола, включително 223 предполагаеми смъртни случая, които се проучват, предаде Ройтерс.

Огнището на щама Бундибуджо на вируса ебола се запазва в ДР Конго. Случаи са регистрирани и в Уганда.

В Конго има 125 потвърдени случая на ебола, включително 17 потвърдени смъртни случая в провинциите Итури, Северно Киву и Южно Киву. В Уганда са потвърдени седем случая, три от които внесени от Конго, както и един смъртен случай. Все пак не е установено разпространение сред населението, уточни СЗО.

Смъртността сред потвърдените случаи варира между 30% и 50%, според Анаис Леган от екипа за високорискови патогени към Програмата за извънредни здравни ситуации на СЗО.

"Това е огромно. Означава, че до петима от всеки десет заразени вероятно ще починат", каза Леган, като подчерта, че данните са предварителни и изискват допълнително проучване. Ранното започване на лечение може да помогне за намаляване на смъртността, добави тя.

В момента няма одобрени ваксини или терапии, разработени специално за заболяването, причинено от щама Бундибуджо, подчертава СЗО.