Разгневени жители на град в епицентъра на епидемията от ебола в източната част на Демократична република Конго нападнаха и подпалиха палатка, част от здравен център, в който се лекуват заразени с вируса, съобщиха местни служители. Това е втора подобна атака в региона само за една седмица.

Според първоначалната информация няма пострадали при нападението. В настъпилата паника обаче 18 души със съмнения за заразяване с ебола са избягали от лечебното заведение и в момента местонахождението им е неизвестно, съобщи директорът на местната болница.

Жителите са нахлули в клиниката в град Монгбвалу в петък вечерта и са подпалили палатка, предназначена за предполагаеми и потвърдени случаи на ебола, изградена от хуманитарната организация „Лекари без граници“. Това заяви пред Асошиейтед прес д-р Ричард Локуди, директор на болницата в Монгбвалу.

„Категорично осъждаме този акт, тъй като той предизвика паника сред персонала и доведе до бягството на 18 предполагаеми случая в общността“, заяви той.

В четвъртък друг лечебен център в град Руампара също беше подпален, след като на близки на починал мъж, за когото се предполага, че е жертва на ебола, било отказано да вземат тялото му. Телата на починали от вируса могат да бъдат силно заразни и да доведат до допълнително разпространение на болестта по време на подготовката за погребение и самите погребални церемонии. Затова погребенията на предполагаеми жертви често се организират от властите, което нерядко предизвиква недоволство сред семействата и местната общност.

В събота в Руампара се проведе масово погребение на пациенти с ебола при засилени мерки за сигурност, тъй като напрежението между здравните работници и местните жители остава високо. Това съобщи Дейвид Басима, ръководител на екип към Червения кръст, отговарящ за погребенията.

Въоръжени войници и полицаи охраняваха района, докато служители на Червения кръст, облечени в бели защитни костюми, спускаха запечатани ковчези в земята. Опечалените близки наблюдаваха церемонията от разстояние.

„Сблъскахме се с много трудности, включително съпротива от страна на млади хора и представители на общността“, каза Басима.

„Наложи се да потърсим помощ от властите от съображения за сигурност“, добави той.

В петък властите в североизточната част на Демократична република Конго забраниха погребалните церемонии и събиранията на повече от 50 души в опит да ограничат разпространението на вируса.

Световната здравна организация предупреди, че епидемията вече представлява „много висок“ риск за страната, след като досега беше определяна като „висок“ риск. В същото време организацията подчерта, че опасността от глобално разпространение остава ниска.

Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Адханом Гебрейесус заяви в петък, че в Демократична република Конго са потвърдени 82 случая на заболяването и седем смъртни случая, но според експертите реалният мащаб на епидемията вероятно е значително по-голям.