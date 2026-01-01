Четири нови метровлака „Шкода“ влизат в експлоатация по линиите на софийското метро, а в столицата вече са доставени седем от общо осемте поръчани композиции. Това каза пред журналисти по време на представянето на новите влакове в метродепо „Обеля“ кметът на София Васил Терзиев.

Последният от новите влакове се очаква да пристигне през юни, посочи Терзиев. По думите му новите композиции ще заменят част от най-старите метровлакове по линии 1, 2 и 4 и ще осигурят по-комфортно пътуване за пътниците. Влаковете са климатизирани и оборудвани с видеонаблюдение, добави кмета.

„Всички тези десетки хиляди хора, които ползват метрото, ще могат да се придвижват при много по-приятни условия“, каза Терзиев.

Той подчерта, че инвестициите в метрото са сред основните приоритети на Столичната община. По думите му тази година предстои откриването на три нови метростанции, а през 2027 г. се очаква да бъдат пуснати още шест станции в посока „Гео Милев“ и „Младост“. Терзиев добави, че трите станции в посока „Бесарабия“ и „Владимир Вазов“ се предвижда да бъдат въведени в експлоатация в края на лятото.

Кметът съобщи още, че се работи по избор на изпълнител и подписване на договор за разширението по бул. „Царица Йоанна“, както и по проектирането на участъка към „Студентски град“.

По отношение на линия 3 Терзиев заяви, че предстои въвеждането в експлоатация на нови влакове „Сименс“, както и подписването на договор за доставка на още осем плюс още осем метровлака, с което подвижният състав на метрото да бъде изцяло обновен.

„Метрото е такава система, в която всяка една допълнителна спирка помага на все повече хора в целия град да го ползват“, каза още Терзиев. Той отбеляза, че Столичната община работи и по подобряване на наземната транспортна свързаност чрез промени в автобусни и трамвайни линии.

Вицепремиерът Атанас Пеканов определи проекта като „един от най-позитивните примери за това какво ни носи Европа“. Той посочи, че финансирането е осигурено и по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. „Това е Европа, която искаме да виждаме – конкретни решения, не нещо абстрактно и неясно, а нещо, което ни свързва“, заяви Пеканов.

Той коментира и бъдещето на кохезионната политика на Европейския съюз, като отбеляза, че България ще настоява средствата за регионално развитие да не бъдат намалявани в следващия програмен период. „Десет държави подкрепят идеята, че в новия бюджет трябва да има повече пари за кохезия, а не по-малко“, каза Пеканов и добави, че темата ще бъде обсъдена на срещи в Брюксел с европейски комисари.

На събитието в метродепо „Обеля“ присъстваха още заместник-кметът по транспорт на Столичната община Виктор Чаушев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, изпълнителният директор на „Метрополитен“ Николай Найденов, проф. Стоян Братоев, общински съветници и представители на „Шкода България“.

