На 95 години почина Сони Ролинс, смятан за един от последните велики имена на златната ера на джаза и известен като „Саксофонният колос".

„С дълбока скръб и огромна любов съобщаваме за кончината на Сони Ролинс", гласи публикацията в официалната му страница в социалните мрежи.

Ролинс бе роден в Ню Йорк. Първият си саксофон получава, когато е на 13. Ролинс отначало е пианист, после преминава към алто саксофона, и в крайна сметка превключва към тенора през 1946 г. До 1954 г. той свири с изпълнители като Майлс Дейвис, Чарли Паркър и Телониъс Монк.